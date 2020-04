Dopo 50 giorni di Stop e mancato lavoro da parte degli ambulanti, si riaprono i primi mercati in provincia di Reggio Calabria: nota stampa dell'Anva

a mercato settimanale Dopo 50 giorni di Stop e mancato lavoro da parte degli ambulanti, si riaprono i primi mercati in provincia di Reggio Calabria. Primo Comune è Palmi, dove questa mattina gli operatori del settore alimentare hanno svolto il mercato. Per come stiamo lavorando in sinergia con i sindaci della nostra provincia possiamo dire che la prossima settimana seguiranno la riapertura in altri comuni dei mercati settore alimentare.

Il confronto in questi giorni e servito per pianificare e programmare in sicurezza la riapertura dei mercati. Come categoria sin dal primo momento abbiamo sostenuto che dobbiamo fare rete, riaprire da subito i mercati in sicurezza e programmare oggi come regolamentare e migliorare le aree per una ripresa anche del settore non alimentare altrimenti sarà la fine.



Abbiamo chiesto con forza e urgenza e ribadiamo che serve un tavolo tecnico specifico di settore con la Regione Calabria, Città Metropolitana, Prefettura, Anci e CCIAA per la predisposizione di un piano operativo da attuare per la riapertura immediata di tutti i mercati settimanali che se organizzati come sosteniamo noi “Anva” e per come prevede la normativa varata dal governo sono sicuramente più sicuri delle lunghe code davanti ai supermercati, (quest’ultimi autorizzati e ci domandiamo cosa cambia tra noi e loro, anzi?) e consentono ai cittadini di fare la spesa sotto casa nel proprio comune.



Abbiamo, senza polemizzare, criticato l’atteggiamento da parte di sindaci o commissari prefettizi che hanno vietato agli ambulanti di portare le bancarelle in piazza e anche in contrasto avvolte con le stesse direttive nazionale dpcm varato dal governo. Notevoli son state le difficolta incontrate tra cui l’indifferenza e la mancanza di confronto vero, con le istituzioni per far ripartire i mercati.



Oggi possiamo dire che il confronto positivo avviato con i comuni vuole con responsabilità, programmare insieme e decidere quale norme di sicurezza da prendere. Convinti che la categoria non può più aspettare si sta bloccando di fatto il lavoro di un comparto economico già debole. Se si continua con la sottovalutazione del problema e con il blocco dei mercati c’è il rischio concreto che molti operatori rischiano la chiusura definitiva della propria attività.



Come associazione del commercio su are pubbliche “AMBULANTI”, abbiamo sempre sostenuto che la tutela della salute degli operatori e cittadini che frequentano i mercati pone un coinvolgimento diretto della categoria e viene al primo posto nell’ attuare tutte le misure di tutela e fare in modo che il mercato sia sicuro. Su questo abbiamo una proposta come categoria.



Crediamo che svolgere il mercato nei piccoli comuni dell’entroterra della nostra provincia, rappresenta per i cittadini l’unico luogo oltre la bottega tradizionale dove fare la spesa e certamente ripetiamo se coinvolti insieme ai comuni si possono trovare forme di sicurezza secondo le disposizioni varate dal governo e non è vero come spesso abbiamo sentito che il mercato aumenta l’insicurezza per la salute.



Per queste ragioni L’ Anva – Confesercenti, anche in questa fase delicata in cui vive il comparto sta lavorando per risolvere problemi di disagio economico e di ottenere misure che garantisca il comparto di ripartire e chiede un confronto e rivalutazione sui tributi per l’anno incorso con una abolizione della tosap. Tari ecc. per i mesi di mancato lavoro e un ulteriore riduzione per i mesi successivi da discutere con le amministrazioni.

Rosario Antipasqua

Direttore Anva Provincia di Reggio Calabria



Borrello Domenico

Presidente Anva Provincia di Reggio Calabria