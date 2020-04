Coronavirus, apertura a giugno per parrucchieri ed estetisti: "scelte che rischiano di mettere in ginocchio l’intero comparto"

a - ParrParrucchieri ed estetisti apriranno per ultimi. La data fissata, salvo nuove disposizioni, sarà lunedì 1 giugno. Lo ha comunicato in conferenza stampa ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre illustrava a tutti gli italiani i contenuti della Fase 2. L’attesa, quindi, si fa lunga, e questo non sta bene alle organizzazioni di categoria che giudicano inaccettabile la scelta effettuata dal Governo. La crisi a questo punto riguarda l’intero comparto e rischia, per alcuni, di essere fatale.

Anche a Bagnara Calabra la categoria si fa sentire con Rocco Iannì (Rouge et Blonde) che si chiede del perché in “un negozio di 100 mq con mascherina, guanti, e materiale monouso non si possa svolgere la propria attività, magari facendo entrare due clienti per volta?” Ed anche Coki Carbone (Corner Beauty Dacci un Taglio) non condivide la scelta ed evidenzia il dato dei pochi contagiati in Calabria, soprattutto negli ultimi giorni, rispetto alle regioni del nord.

“Le dichiarazioni del Presidente Conte sulla riapertura tra 5 settimane di Estetiste e Acconciatori ci lascia basiti – affermano i rappresentanti di Confartigianato - le nostre aziende sono chiuse da 2 mesi e si stanno preparando da giorni ad una riapertura in massima sicurezza. Non possiamo accettare tempi così lunghi che rischiano di mettere in ginocchio il comparto più importante per i servizi alla persona. Ora siamo al lavoro per chiedere al Governo di accorciare i tempi di riapertura. A tal fine, soprattutto per far sentire tutto il peso delle imprese del benessere, proclamiamo l’immediato stato di agitazione della categoria esprimendo la profonda preoccupazione ed indignazione per l’eccessivo prolungamento della chiusura obbligatoria, sollecitando importanti misure urgenti di sostegno economico specifiche per le categorie dei parrucchieri e delle estetiste. Chi paga tutti i costi che le imprese stanno sopportando senza il minimo incasso? I fitti, le bollette, i contributi, le imposte, come si fa a pagarli? Non bastano le scuse, caro Presidente, qui si tratta di provare a campare, e gli imprenditori non possono essere discriminati, per di più senza una sensata giustificazione!”

Red