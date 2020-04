aaa bagnara calabra A Bagnara Calabra un nuovo caso di Covid-19. Di seguito la nota stampa del sindaco Gregorio Frosina.

Comunico alla cittadinanza che purtroppo nella nostra comunità si è verificato un secondo caso positivo di coronavirus, si tratta di un nostro concittadino in servizio su una nave della Costa Crociere. Tra l'8 e il 10 marzo il soggetto ha avuto due episodi febrili a bordo che si sono risolti nell'arco di ventiquattro ore senza conseguenze. E' stato subito posto in isolamento a bordo. Il 2 aprile non appena la nave è approdata a Piombino è stato sottoposto a tampone e test sierologico. Il tampone ha dato esito negativo mentre il test sierologico ha rilevato la presenza di anticoporpi immunizzanti IGC che indicano una infezione da virus.

Pertanto ha continuato l'isolamento a bordo fin quando il 14 aprile viene sottoposto a secondo tampone con esito negativo. Il 23 aprile sentito il suo medico curante che raccomanda le opportune precauzioni raggiunge il proprio domicilio con mezzo della Costa Crociere, dove continua l'isolamento insieme alla moglie e alla figlia. Il giorno 24 aprile il medico curante compila la scheda del triage che invia subito al dipartimento di igiene e prevenzione e concordano insieme un ulteriore tampone che viene effettuato il 25 aprile.

Stamane il dipartimento ci ha comunicato l'esito positivo del tampone. Il paziente si trova in buone condizioni di salute presso la propria abitazione sottoposto a monitoraggio da parte del Dipartimento sanitario di competenza e del proprio medico di fiducia. Esprimo vicinanza al mio concittadino augurandogli una pronta e definitiva guarigione. Ribadisco, comunque, il rispetto delle norme di distanziamento sociale e raccomando di evitare inutili allarmismi. Vi terremo aggiornati degli ulteriori sviluppi.