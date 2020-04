Nuovo Dpcm, dal 4 maggio riaprono ville, parchi e giardini pubblici. Sarà così anche a Bagnara?

Villa Comunale - Bagnara Calabra - 4 maggioLa riapertura di ville, parchi e giardini, è un altro degli aspetti che più fanno discutere e che riguardano la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è prevista la riapertura a partire dal 4 maggio. Famiglie e soprattutto bambini potranno dunque riappropriarsi degli spazi pubblici, ma naturalmente con le dovute precauzioni.

Si permetterà, probabilmente, l’ingresso a un numero limitato di persone con accessi contingentati e consentiti a un solo adulto, munito di mascherina, con uno o al massimo due bambini. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati - si legge infatti nel testo del Dpcm - il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalle norme, e tra l’altro rimangono chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Nella cittadina della Costa Viola a tutto questo si aggiunge lo stato di abbandono in cui versa la Villa Comunale ed alcuni siti e aree pubbliche. A dire il vero ci sarebbe tutto il tempo per prendere i dovuti provvedimenti e rendere accessibile la Villa con un intervento immediato da parte del Comune, e l’ausilio di un gruppo di volontari già resosi disponibili, così da rendere il sito pronto per il 4 maggio.

Oggi ad essere fortemente in difficoltà sono i bambini, che cominciano, dopo la lunga quarantena e l’ormai definitiva chiusura delle scuole a dare segni di stress sempre più evidenti. Necessario quindi in vista di una stagione estiva che per forza di cose avrà connotati, tempi, e ritmi di vita diversificati pensare a loro per rendere più attivi e dinamici i prossimi mesi. Gli spazi pubblici quindi, devono essere messi in condizione di avere i requisiti di agibilità, fruibilità e sicurezza.

Car Trip