BAGNARA CALABRA Ecco i nuovi prodotti anti Covid-19 di New Media Digitale

New Media - Studio GraficoCon l’avvio della cosiddetta fase 2, considerato che non sarà breve il tempo nel quale si dovrà convivere con il potenziale rischio di contagio, è necessario per tutti riconsiderare lo stile di vita fin qui adottato, riprogettare aree, spazi pubblici, luoghi di ritrovo, attività commerciali, negozi e tutta la filiera del commercio e della vendita al dettaglio.

Non meno importante la sicurezza interpersonale con il mantenimento della distanza minima, l'igiene costante delle mani, e l'utilizzo di dispositvi di protezione. Alcune aziende negli ultimi tempi hanno riconvertito le loro attività e c'è chi, complice anche la crisi che ha investito alcuni settori, ha cominciato a produrre distanziatori, visiere, percorsi illuminati, divisori antibatterici, e semafori di ingresso e di uscita dai negozi.

Anche New Media di Santino Dato non si è fatta trovare impreparata, e grazie alla lunga esperienza nel settore grafico-pubblicitario acquisita negli anni, ha già prodotto una serie di articoli utili per le tante attività commerciali chiamate a riaprire a breve.

