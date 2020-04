Buone nuove per chi ama il pesce fresco, a Bagnara riaprono le pescherie

Domenico BagnatoQualcosa comincia a muoversi nella cittadina della Costa Viola, e dopo qualche timida apertura che ha interessato la settimana scorsa le librerie ed i negozi di abbigliamento per bambini, sono adesso le pescherie a cominciare ad alzare le serrande, far ripartire le celle frigorifere, e rifornirsi di pesce fresco. E’ chiaro, passerà del tempo prima che si possa tornare alla normalità, ma gli addetti sanno come muoversi e si sono adeguatamente preparati per affrontare la cosiddetta fase due.