BAGNARA CALABRA L'associazione A.l.GIO dona 800 mascherine alla Casa della Salute di Scilla

Osp - Scilla L'associazione A.l.GIO (associazione liberi giovani di Solano) visto questo periodo di grande difficoltà dovuto al Covid19 ha voluto dare un piccolo contributo acquistando 800 mascherine.

Questa mattina la donazione è stata fatta recapitare alla Dottoressa Albanese Sabrina Responsabile sanitaria della Casa della Salute di Scilla "ex Ospedale di Scilla" come gesto simbolico per rafforzare il messaggio di massima vicinanza e attenzione sull'importanza della protezione ospedaliera affinché i nostri medici, infermieri, operatori e volontari impegnati in prima linea nella lotta contro questo nemico invisibile possano continuare a lavorare in sicurezza per il bene del nostro Paese.