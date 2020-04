GIOIA TAURO IC Pentimalli attiva lo sportello di ascolto: alunni e famiglie sempre al centro dell’attenzione

ATTIVO SPORTELLO FAMIGLIEIn questo tempo delicato il dirigente scolastico Luisa Ottanà in collaborazione con la dottoressa Ilaria Bagnoli, psicologa e specializzanda in psicoterapia cognitivo comportamentale, ha deciso di attivare uno sportello di supporto e ascolto per offrire un sostegno concreto sia alle famiglie sia agli alunni disabili.

La dottoressa Bagnoli seguirà gli studenti disabili, in videoconferenza attraverso la piattaforma della scuola G-suite, supportando le famiglie. Lo sportello sarà attivo una volta a settimana, anche, per gli studenti che lo vorranno. Le famiglie interessate potranno contattare la dottoressa all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .