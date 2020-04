Primo caso positivo a Bagnara, Oliverio: "Falcomatà avrebbe potuto telefonare al Sindaco, prima di dare l'annuncio sui social"

Assessore Francesco Oliverio

"Il sindaco Gregorio Frosina non è stato avvisato per tempo, la notizia è stata appresa dall'Amministrazione Comunale a seguito della diretta social di Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria. Ritengo che, probabilmente, una comunicazione preventiva al Sindaco di Bagnara sarebbe stata più opportuna, e magari successivamente l'annuncio via social.