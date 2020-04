Coronavirus, primo caso a Bagnara Calabra: l'annuncio del Sindaco

Di seguito la nota del Sindaco.

In merito all'annuncio del Sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà di un caso di coronavirus a Bagnara, il Sindaco Gregorio Frosina conferma la veridicità del caso. Dopo il necessario periodo di quarantena al quale era stato sottoposto prima dello sbarco il contagiato è stato sottoposto a tampone che è risultato negativo. Il soggetto interessato, sentito il proprio medico curante, ha fatto rientro con la propria automobile presso il proprio domicilio ponendosi in isolamento e avendo cura di non aver nessun tipo di contatto neanche con i propri familiari. Avviate le dovute misure cautelative e sanitarie, è stato sottoposto ad un secondo tampone che in data odierna ha dato esito positivo. Il paziente si trova attualmente in buone condizioni di salute ed è sottoposto al monitoraggio del dipartimento sanitario di competenza e del proprio medico curante che segue costantemente l'evolvere della malattia. Il Sindaco esprime vicinanza al proprio concittadino augurandogli pronta e definitiva guarigione. In questi casi, prima di dare una simile notizia è sempre opportuno raccogliere quante più informazioni possibili onde evitare inutili allarmismi. Si ribadisce, altresi, che è fondamentale rimane a casa e rispettare le norme sul distanziamento sociale.