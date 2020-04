GIOIA TAURO Giornata Mondiale del Libro e dei Diritti d'Autore 2020. La CRI ed il Comune leggono "Il Piccolo Principe"

CRI - Gioia TauroL’ Assessorato alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione dell’Amministrazione comunale di Gioia Tauro ed il Comitato di Croce Rossa Italiana della stessa Città, in occasione della “Giornata mondiale del libro e dei diritti d’autore 2020”, istituzionalizzata dall’UNESCO nella data del 23 aprile, hanno condiviso un’iniziativa di lettura di brani scelti da “Il piccolo principe”, testo della letteratura per ragazzi, che fa riflettere anche gli adulti sulla metafora della vita.

Nel periodo di isolamento imposto dalle necessarie restrizioni per il contenimento del rischio di contagio COVID19, il Comune di Gioia Tauro e la CRI gioiese (già in collaborazione con il progetto di quest’ultima denominato “Il tempo della gentilezza”), intensificano, quindi, un proficuo rapporto di condivisione, nell’idea di accorciare la distanza con la collettività, adattandosi alle esigenze imposte dall’attuale contingenza e, così, raggiungendo le possibili solitudini.

L’evento - al quale, insieme ai volontari CRI, hanno preso parte attiva il Sindaco Aldo Alessio, l’Assessore Carmen Moliterno e la Presidente del Comitato CRI gioiese, Maria Giovanna Ursida - è, infatti, un modo nuovo di creare dei legami sociali, malgrado le distanze, nel filo conduttore della diffusione della cultura del libro.

Per la CRI, che anch’essa nasce dal testamento morale del fondatore Henry Dunant, racchiuso nel libro “Souvenir di Solferino”, che ha dato origine alla Croce Rossa Mondiale ed impulso ai sette principi che animano l’azione dei 17 milioni di volontari nel mondo (di cui oltre 160 mila soltanto in Italia), questa iniziativa di lettura si pone in linea con numerose altre similari in cui è impegnata in questo momento difficile, protese alla cura dell’altro, con intelligenza, dolcezza, creatività ed in sicurezza (smart, safe and kind).

Il Sindaco Alessio e l’Assessore Moliterno evidenziano come l’odierna iniziativa culturale, prosegua il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale “per stare vicina alla comunità, in questo periodo difficile, mediante azioni di profilo diverso che possano essere utili a tal scopo”.

La Presidente Ursida ricorda che “la strada per un mondo migliore, passa attraverso scelte individuali positive : la lettura è una di queste. È un diritto, ma soprattutto uno strumento per aprire le menti verso l’altro e verso l’altro”.

Il video delle letture sarà pubblicato sul canale Youtube, sull’homepage del Comitato CRI di Gioia Tauro, nonché sull’ homepage del Comune di Gioia Tauro e sulla pagina Facebook della biblioteca comunale dello stesso Ente.