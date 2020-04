BAGNARA CALABRA Isole ecologiche svuotate dopo la segnalazione di “Rinascita per Bagnara”

a - Dopo<<Dopo mesi e mesi qualcuno avrà letto e riferito che c’era il solito e la solita opposizione “rompicogliona” che scrive, segnala e mette foto! Mesi e mesi senza che nessuno pretendesse quanto previsto in capitolato e contratto, e questo senza che nessuno si permetta di dire che è dovuto alla emergenza di questi 45 giorni, succede da anni ed è tutto segnalato, scritto e documentato. Ecco un ennesimo esempio, dirà o penserà qualche “tifoso” di “opposizione anti paese”, la cittadinanza avrà la intelligenza di dire se è vero o se è solo una difesa infelice e d’ufficio. Certo è che se ad isole ecologiche svuotate pochi o molti riporranno il vetro fuori, questi sì potremo indicarli come cattivi cittadini o se volete “porci”>>.

Questo è quanto scrive oggi Adone Pistolesi sulla pagina facebook di “Rinascita per Bagnara”. La segnalazione, corredata di documentazione fotografica è di qualche giorno fà, in cui veniva evidenziato il mancato svuotamento dell'isola ecologica. Il messaggio, in qualche modo, deve essere arrivato a destinazione se, come sempre documentato stamane dallo stesso Pistolesi, l’isola ecologica è stata svuotata.

a - Prima