VILLA SAN GIOVANNI Consegnati dai Carabinieri e dalla Croce Rossa Comitato Vallata del Gallico cinquanta PC agli studenti del Nostro Repaci

È stato così garantito agli studenti di esercitare il diritto allo studioe il regolare svolgimento del programma didattico in ambienti virtuali di apprendimento: a Scilla, Melia, San Roberto, Bagnara Calabra, Campo Calabro e Catona hanno consegnato i Carabinieri, nel territorio comunale di Villa San Giovanni ha consegnato la Croce Rossa Comitato Vallata del Gallico.

La scuola villese non si ferma e non lascia indietro nessuno studente: il tempestivo monitoraggio – afferma il Dirigente Scolastico prof.ssa Maristella Spezzano - ha consentito di individuare gli studenti sprovvisti di dispositivi idonei per l’accesso alla piattaforma d’Istituto GSuite, utilizzata per le attività di didattica a distanza previste durante il periodo di sospensione delle attività in presenza; l’esigenza della consegna a domicilio dei dispositivi informatici, nel rispetto delle garanzie della sicurezza sanitaria e delle prescrizioni governative alla mobilità dei cittadini, segnalata al Comando Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni e alla Protezione Civile, ha ottenuto una tempestiva risposta di collaborazione, che ha fatto emergere, ancora una volta, la dedizione, lo spirito di servizio e la disponibilità assolutamente encomiabile, con cui al lavoro di protezione e tutela dei diritti dei cittadini vengono affiancate azioni di solidarietà e di sostegno alla popolazione.

Esprimo il sentito ringraziamento e l’apprezzamento di tutta la comunità scolastica del Nostro - Repaci – conclude la Spezzano - per il supporto dato in questa occasione, segno tangibile e concreto della sinergia da tempo instaurata dalla scuola con il territorio.

Elena Scopelliti