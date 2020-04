Coronavirus, primo caso positivo a Palmi

Ranuccio

Primo caso positivo a Palmi, una ragazza che vive in Piemonte, si è recata a Palmi per motivi familiari è risultata positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio in una diretta social nella sua pagina Facebook. “Mi duole dare questa notizia in questa bellissima giornata. La ragazza sta bene e abbiamo già adottato tutte le misure necessarie, è stata posta in quarantena lei e chi convive con lei. Al momento la situazione non desta nessuna preoccupazione ma è doveroso approfondire così come stiamo facendo con l'Asp, la Prefettura e Forza dell’ordine, e valuteremo quali altre misure adottare per ricostruire eventualmente la catena dei contatti. Per quanto importante e preoccupante la notizia non è necessario cadere nel panico. Non scatti la corsa all’infettato, la caccia alle streghe. La ragazza sta bene, dobbiamo mantenere la calma ed essere, ora più che mai, responsabili e rispettare ogni prescrizione”.