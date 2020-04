Da Ceramida videomessaggio di speranza contro il coronavirus,"Insieme ce la faremo"

Da Ceramida - Insieme ce la faremo

BAGNARA CALABRA -- Questo momento tanto drammatico quanto inaspettato ci ha sbattuto in faccia la verità: siamo tutti uguali! Con mio fratello Federico abbiamo deciso di chiedere ai nostri paesani cosa ne pensano, ed ognuno ha lanciato un messaggio: non mollate, ce la faremo! Il sole tornerà a splendere e noi siamo uniti per un unico fine: il bene comune.