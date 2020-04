PALMI Agricoltori amatoriali, e manutenzione lidi: i chiarimenti del Comandante della Polizia Locale Francesco Managò

Francesco Managò - Palmi Alla luce della recentissima Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr.32 del 17.04.2020 le indicazioni fornite ieri vanno riviste in un paio di punti:

1) Agli agricoltori amatoriali, ovvero ai proprietari di un podere nel comune o nei comuni limitrofi, è consentito spostarsi per lo svolgimento delle attività agricole sempre nel pieno rispetto delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti e comunque alle seguenti condizioni: a) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno; b) che lo spostamento sia effettuato da un solo componente per ogni nucleo familiare; c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle strettamente necessarie all’attività agricola, consistenti nelle minime, ma necessarie operazioni colturali richieste. Alle medesime condizioni è consentito di spostarsi a chi possiede animali.

2) E' possibile, previa comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria, lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle spiagge, purché senza esecuzione di modifiche o nuove opere, nei parchi acquatici, negli stabilimenti balneari e sulle concessioni demaniali marittime. E’ quindi ammesso l’accesso alle aree in concessione da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati con l’obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.

Preciso, ma credo sia evidente, che il consentire l'avvio della manutenzione degli stabilimenti balneari non voglia dire che da domani si possa andare a mare sotto l'ombrellone..... è una giusta e lungimirante misura adottata nella speranza di "salvare" la stagione estiva sulla quale, sicuramente, tanto ci sarà da lavorare per contemprare tutte le esigenze in campo!!!