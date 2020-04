BAGNARA CALABRA Covid-19, cosa sapere sull'utilizzo delle mascherine: i consigli della dott.ssa Giada Valensise

Giada Valensise . A tal proposito pubblichiamo di seguito alcuni consigli della dott.ssa Giada Valensise, utili per chi ancora ha le idee un pò confuse sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione: E' chiaro a tutti ormai che ci sarà una lungo periodo di convivenza con il virus. Da qui la necessità di utilizzare in modo appropriato guanti e mascherineA tal proposito pubblichiamo di seguito alcuni consigli della dott.ssa Giada Valensise, utili per chi ancora ha le idee un pò confuse sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione:

- Mascherine FP3 consigliate solo agli operatori sanitari che lavorano a stretto con la gente infetta;

- Mascherine FP2 con filtro, proteggono noi, ma non gli altri perché il filtro è permeabile, in uscita, alle goccioline infinitesimali di saliva e se siamo positivi asintomatici al virus, potremmo infettare gli altri;

- Mascherine FP2 senza filtro, le uniche che proteggono noi e le persone:

- Mascherine "fai da te" inutili se non mettiamo dentro dei filtri (pluristrati di garze o mascherine chirurgiche). Utili se li usiamo con le accortezze di cui sopra. Efficaci anche quelle in tessuto tecnico.

- Guanti, non ci sono informazioni certe sulla loro efficacia anzi, alcuni virologi, dicono possano essere controproducenti perché, proteggendo le mani da migliaia di batteri cui giornalmente veniamo a contatto impediamo alle nostre difese immunitarie di sviluppare gli anticorpi; pertanto meglio lavare le mani spesso e bene.

(Chi li usa dovrebbe avere l' accortezza e il senso civico di non buttarli per terra, ma nella raccolta indifferenziata, perché possono essere vettori di contagio).

Non usare, in maniera impropria ed esagerata disinfettanti e igienizzanti perché anche questi potrebbero indebolire le nostre difese. Almeno su questo, abbiamo notizie certe.





Red