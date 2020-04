Ingiusto l'attacco alla Protezione Civile di Palmi

Protezione Civile Palmi PALMI - Ci giunge l'amarezza espressa dai ragazzi del gruppo comunale di protezione civile, che in questi giorni di grande emergenza si stanno impegnando duramente per la distribuzione di generi alimentari e di beni di prima necessità, oltre che in altre attività di assistenza alla cittadinanza.

Alcuni cittadini hanno rivolto delle critiche al loro operato, sostenendo che essi stiano aiutando "chi vogliono loro", oltre a persone che non ne avrebbero realmente bisogno. Riteniamo queste accuse ingenerose oltre che assolutamente infondate, non solo perché questi ragazzi stanno svolgendo volontariamente un servizio fondamentale, ma anche e soprattutto perché essi lavorano sotto la direzione dell'ufficio comunale per i servizi sociali, e la distribuzione di beni riguarda esclusivamente soggetti e nuclei familiari censiti presso lo stesso ufficio. Al gruppo comunale di protezione civile va tutta la nostra solidarietà e il nostro apprezzamento oltre che, ne siamo sicuri, quello della grande maggioranza della cittadinanza, che riconosce il valore del loro impegno. Così sulla pagina facebook del Comune di Palmi.