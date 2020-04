BAGNARA CALABRA Statiola riapre in "modalità #food#delivery

Domenico Fedele #domicilio. Vi avevamo promesso delle #novità subito dopo Pasqua?! Ed eccovi accontentati! Siamo #prontissimi a "ripartire" in modo "speciale"; proprio per questo motivo stiamo già scaldando le nostre cucine ed i nostri motori. Torneremo operativi con il #servizio di #asporto

Statiola riapre in "modalità #food #delivery ", per continuare ad offrire il meglio ai propri clienti e trasmettere #amore #speranza , in questo tempo "particolare", attraverso il #buon #cibo . "Chiamaci e prenota i pasti disponibili in menù. Riceverai la consegna negli orari indicati direttamente a casa tua, seguendo rigorosamente le indicazioni ministeriali. .... Statiola ritorna più buona di prima!

Lo Chef Domenico Fedele è pronto a ripartire e con lui il ristorante Statiola. E' un segnale di speranza per la cittadina della Costa Viola e per tutti coloro che credono che bisogna pensare al futuro con rinnovata fiducia. Sulla pagina facebook del ristorante tutte le informazioni necessarie per prenotare i cibi preparati dalle mani sapienti di Domenico.