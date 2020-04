BAGNARA CALABRA Il Presidente della Pro Loco Bruno ienco chiede che siamo riaperte le chiese

riaprire le chiese<<Viene a più riprese ribadita la possibilità da parte di fedeli di poter sostare nelle Chiese per un momento di preghiera personale, in specie in questo momento di grave disagio, che tutti indistintamente attraversiamo.

La preghiera è, e rimane l’unico strumento alla quale l’uomo si affida “al nostro creatore” in specie in momenti particolari, come i fatti estremamente distruttivi, che vede l’uomo impotente difronte alla pandemia che il mondo sta vivendo. Per questi motivi si fa appello affinché la Chiesa, forte delle direttive richiamate dalla conferenza Episcopale Italiana, riapra le chiese, sotto l’osservanza di quanto le direttive ministeriale ed episcopali richiamano, qui si seguito riportati:

L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose>>.

Così il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco, che ha provveduto stamane a inoltrare esplicita richiesta a Mons Giuseppe Fiorini Morosini, affinchè si provveda a riaprire le Chiese.