Bagnara al momento risparmiata dal virus, ma non bisogna abbassare la guardia

Bagnara Calabra - -Caro direttore, carissimo amico. Per prima cosa voglio ringraziarti sinceramente per l’importante lavoro giornalistico che fai. Oggi più che mai la tua vicinanza ai cittadini con la tua informazione, con le tue interviste e con i tuoi continui aggiornamenti fatti in modo scrupoloso sono per noi cittadini residenti e per i tanti bagnaresi sparsi per il mondo di assoluta importanza, soprattutto in un momento in cui la comunicazione latita, a parte il Premier Conte che aggiorna gli italiani con chiarezza e massima trasparenza. E nell'era della comunicazione appunto è grave non informare adeguatamente i cittadini, ecco perché tramite te invito i nostri amministratori, ad utilizzare settimanalmente la tua testata.

Detto ciò, sono molto preoccupato. I tuoi servizi fanno vedere le immagini di strade deserte, e sembrerebbe che i cittadini bagnaresi stiano rispettando in gran parte le disposizioni di sicurezza che ci consentono di proteggerci dal contagio, e questo e un dato di fatto reale. Ma purtroppo io riscontro l'altra faccia della medaglia, che riguarda solo ed esclusivamente la parola contagio, o meglio come difenderci dal contagio stando a casa e rispettando le misure di sicurezza tra persone, per non vanificare gli sforzi fin qui fatti. È vero che i cittadini non escono in strada, è vero che mettiamo mascherine e guanti, è anche vero che cerchiamo di rispettare le misure di distanza tra noi, nei supermercati, farmacie, ecc, ecc.

Ma esiste anche un'altro dato di fatto a mio avviso grave, e cioè la leggerezza che appunto mi fa paura, la netta mancanza delle regole di contatti frequenti e potenzialmente molto pericolosi all’interno delle famiglie, con persone che escono ed entrano di casa. E qui mi faccio e ti faccio una domanda a cui dobbiamo dare chiarezza e fare un appello che a mio parere ritengo necessario, ne va della salute di tutti. Io da circa un mese e più, pur abitando nello stesso stabile con mia figlia, non ho nessun contatto con lei rispettando le regole della quarantena. Pochi i contatti, e a distanza con i miei nipoti, e con gli altri miei familiari. Vedo invece gente che si allena in Piazza Stazione, e che esce di casa con troppa leggerezza, quando invece dovrebbe stare dentro. Fino al momento il virus ha risparmiato la nostra cittadina, ed è proprio per questo che non bisogna abbassare la guardia. Quindi la mia domanda è semplice non ritieni opportuno fare un appello e chiamare all'ordine i nostri concittadini? Dire loro che dobbiamo fare ancora dei sacrifici?

Bruno Bagalà