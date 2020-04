BAGNARA CALABRA Buona riuscita dell'iniziativa solidale promossa da RpB. Pistolesi soddisfatto, ringrazia quanti hanno contribuito

Adone Pistolesi - Iniziativa Solidale Adone Pistolesi ringrazia quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa che ha prodotto la raccolta di quasi 3000euro, tutti trasformati in buoni spesa, e consegnati nelle mani dei sacerdoti di Bagnara Calabra che provvederanno a farli recapitare alle famiglie in difficoltà.

Nell'intervista l'esponente di "Rinascita per Bagnara" ha anche parlato della possibilità, se chiamati, di contribuire a dare una mano al paese in previsione della cosiddetta fase due. Allo stesso tempo non ha mancato di criticare l'Amministrazione Comunale, a suo giusdizio, ferma e inadempiente sulle varie problematiche di cui ormai si dibatte da anni.