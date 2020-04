Deceduto a Firenze il Rev.mo Sac. Antonino Imbesi, era originario di Bagnara

Don Antonio ImbesiIeri pomeriggio è deceduto in Firenze, nella Casa diocesana del Clero, il Rev.mo Sac. Antonino Imbesi.

Nato a Bagnara Calabra è cresciuto a Porelli in una famiglia molto numerosa e - undici fratelli, di cui lui sacerdote e una sorella Suora - e di viva religiosità e di fede impegnata. Suo papà per diversi decenni è stato PROCURATORE di Bagnara presso il santuario della Madonna della Montagna in Polsi. Molti lo ricordano camminare lungo le strade con la corona del s.Rosario in mano - anche per le vie di Roma dove si trasferi negli del dopoguerra.

Guidato nella sua formazione religiosa dal Rev.mo don Gaetano Marcianò dapprima e successivamente dal Rev.mo Can. Antonino Gioffrè, è stato ordinato sacerdote nel 1957 nella Chiesa di Maria SS.Immacolata - allora fungeva da chiesa parrocchiale - per l'imposizione delle mani dal Servo di Dio Mons. GIOVANNI FERRO, Arcivescovo Metropolita. Per molti anni ha prestato il suo servizio sacerdotale come docente di Lettere e Vicerettore del Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria, e mansionario e Maestro delle Cerimonie della Cattedrale.

Nei primi anni settanta, ottenne da S.E. Mons. Ferro di trasferirsi a Roma, per assistere i suoi genitori ormai in età avanzata.Anche nella Città eterna continuò il suo ministero sacerdotale come collaboratore del Parroco di Centocelle e docente presso alcune scuoie e istituti relisgiosi di Lettere e Religione.

Alla morte dei genitori si trasferì a Firenze presso uno dei suoi fratelli, si mise a servizio della Chiesa fiorentina. Negli anni scorsi più volte è tornato a Bagnara Calabra e a Reggio, recandosi anche in pellegrinaggio alla Madonna di Polsi.