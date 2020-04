SCILLA Conclusa la fiaccolata virtuale di solidarietà sui social per il tentato omicidio del giovane scillese

Carolina CardonaSi è conclusa la vigilia di Pasqua la fiaccolata virtuale di solidarietà lanciata lo scorso 5 aprile sui social da Carolina Cardona a seguito del tentato omicidio di un giovane impiegato scillese.

<<In questo periodo in cui tutti siamo chiusi in casa, a causa del Covid19- spiega l’interessata-è stato impossibile organizzare manifestazioni all’aperto, pertanto, alla luce del triste evento, verificatosi nella nostra collettività, ho ritenuto doveroso dimostrare la nostra solidarietà e il nostro sdegno alla famiglia vittima e gravemente offesa proprio all’interno della sua abitazione. Vi ho chiesto di partecipare alla fiaccolata, per abbracciare virtualmente e incoraggiare la famiglia a continuare la propria vita con coraggio e con l’aiuto della collettività che si stringe a loro e prega per loro. L’atto criminoso non poteva passare inosservato. Sono atti che non ci devono mettere paura>>. Hanno aderito all’iniziativa circa 350 partecipanti. Un gesto molto apprezzato dalla famiglia del giovane gambizzato.

Tina Ferrera