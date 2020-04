PALMI Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco Ranuccio che estende al 3 maggio le misure di sicurezza e contenimento

Palmi - Nuova Ordinanza A partire da oggi entrerà in vigore la nuova ordinanza del sindaco Giuseppe Ranuccio, che recepisce, chiarisce e integra quanto previsto dal Dpcm del 10 Aprile, che ha esteso fino al 3 di Maggio le misure di sicurezza e contenimento. In sostanza, restano invariati l’obbligo di rimanere in casa e la limitazione degli spostamenti ai soli casi di lavoro o necessità.

Tuttavia, alle attività commerciali attualmente aperte, che vendono generi alimentari e beni di prima necessità, se ne aggiungeranno altre. Sarà infatti consentita la riapertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di abbigliamento, ma esclusivamente quello per bambini. Nel caso di attività in cui è possibile acquistare sia indumenti per bambini che per adulti, la parte del locale destinata all’abbigliamento per adulti dovrà essere chiusa (invitiamo i commercianti a consultare il testo del Dpcm e dell’ordinanza, facendo riferimento ai codici ATECO). Inoltre, considerato il momento di crisi economica e per consentire a coloro che posseggono un terreno di limitare le spese familiari, è ritenuto motivo di necessità recarsi, una volta ogni due giorni e una sola persona, presso il proprio appezzamento di terreno e/o podere per la raccolta di legna da ardere o per il prelevamento di alimenti o scorte alimentari lì custodite o coltivate. Le uscite per gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità, ad eccezione di quelle per i farmaci salvavita urgenti (che dovranno essere documentate), vanno limitate ad un solo componente del nucleo familiare, non più di una volta al giorno e per un massimo di due volte alla settimana. Rimane ferma la possibilità di uscire ulteriormente in caso di necessità, come ad esempio motivi di salute, l’acquisto di acquisto di farmaci o altri prodotti di stretta urgenza. Infine, alcuni gestori delle principali attività commerciali del settore alimentare hanno segnalato che le stesse persone accedevano giornalmente negli esercizi, più volte nella stessa giornata, acquistando generi alimentari non primari e per importi esigui. Ciò ci ha indotto a definire meglio il concetto di “spostamenti legati alle situazioni di necessità, per limitare eccessive le uscite giornaliere e porre freno ai furbetti e irresponsabili che irridono le misure e mancano di rispetto a chi ha osservato con diligenza e senso del dovere quelle stesse norme. Ringraziamo dunque tutti i cittadini che hanno collaborato osservando le regole, aiutandoci a limitare il contagio sul territorio, e li invitiamo a continuare così, presto tutto ciò sarà alle spalle.