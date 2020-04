BAGNARA CALABRA Vasto incendio a Ceramida, in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco

a - Incendio - Ceramida - Perara

Vasto incendio a Ceramida di Bagnara Calabra in località "Perara". In corso l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagnara Calabra, sul posto già dal pomeriggio di oggi. Al momento il fuoco sembra essere sotto controllo, anche se a preoccupare i Vigili del Fuoco sono alcune abitazioni poste sotto la linea dell'incendio, ed altre strutture in zona.