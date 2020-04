BAGNARA CALABRA Domenica di Pasqua senza la storica "Affruntata". Le parole del Priore dell'Arciconfraternita del SS. Rosario Angelo Ruggiero

Affruntata

Come tutti i bagnaresi sono molto addolorato che a causa degli eventi a noi tutti noti Domenica di Pasqua non potrà svolgersi il Sacro incontro "Affruntata" che non solo per noi rosariani ma per tutta Bagnara è la festa per "eccellenza". Eravamo abituati in queste ore a mettere a punto tutti i preparativi per la buona riuscita dell'evento. Si sentiva per le strade l' "odore" della Pasqua.