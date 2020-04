SCILLA Stagione balneare a rischio, Rocco Gaietti: "non possiamo aspettare la fine dell'emergenza, necessario programmare adesso"

a - Rocco GaiettiL’emergenza sanitaria Covid19 e le varie restrizioni mettono in pericolo il decollo della stagione turistica della cittadina tirrenica. Rocco Gaietti, imprenditore di uno dei lidi di Scilla si interroga sulle prospettive post coronavirus. <<Non avere le idee chiare di cosà si farà nella seconda fase potrebbe produrre ancora più danni di quelli attuali. In ogni impresa balneare calabrese – dice- sono impegnati almeno 10 persone che di solito iniziano a lavorare a fine maggio fino a settembre>>.

<< Il problema- spiega Gaietti- nasce dal fatto che servono almeno 30 giorni per montare uno stabilimento balneare, non è un’attività che chiude le porte a ottobre per riaprire ad aprile dell’anno successivo. Quindi se non vengono date indicazioni chiare entro fine aprile rischiamo di perdere il mese di giugno. Come è stato fatto in altre regioni, vedi l’Emila e la Toscana servirebbe una circolare che autorizzi la manutenzione ed il montaggio delle strutture in modo che quando avremo il via libera dal Governo, l’impresa sarà pronta per lavorare ed accogliere i turisti. Sono sicuro- continua- che dovremmo rivedere la nostra organizzazione aziendale tra i turisti. Come i sistemi perdisinfettare gli ambienti e le attrezzature comuni. Questo non ci spaventa. Siamo sempre stati alla balia degli eventi della natura e ci siamo sempre adattati e rialzati>>. Gaietti lancia << un appello alle sigle sindacali che rappresentano i balneari della Calabria. Chiedete alla Regione di dare indicazioni precise ai Comuni costieri altrimenti sarà troppo tardi. Sono certo che dopo la quarantena l’affluenza di turisti sarà maggiore nelle nostre spiagge. Per questo motivo abbiamo bisogno di una risposta certa da chi gestisce il demanio cioè la Regione. Sonostati messi in campo- continua l’imprenditore- centinaia di milioni di euro. Sembrano tanti ma sono poco più di 1000euro ad impresa. I balneari non pagano neanche il canone demaniale con questa somma. Io preferisco aprire la mia attività anche se dovrà accogliere il 50% di persone piuttosto che avere 1000euro al mese per tenerla chiusa. Non possiamo aspettare la fine dell’emergenza, servono chiarimenti e notizie positive per programmare la stagione estiva prima che sia troppo tardi>>.

Tina Ferrera