BAGNARA CALABRA Buoni spesa: aggiornato l’elenco di negozi e attività commerciali convenzionati

buono spesa - elencoE’ stato aggiornato dall’amministrazione comunale di Bagnara Calabra l’elenco di tutti i negozi e attività commerciali della città che accettano i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità riservati alle famiglie che si trovano in difficoltà economica in questo periodo di emergenza sanitaria.

Di seguito, l’elenco completo e aggiornato, visitabile anche sul sito del Comune di Bagnara Calabra. http://www.comunebagnara.it/

Buoni spesa - Elenco aggiornato