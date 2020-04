BAGNARA CALABRA Frosina ringrazia Domenico Soldano e la Star Bus per la generosa collaborazione con il Comune e la Croce Rossa Italiana

Sede Star Bus Il sindaco Gregorio Frosina e l'Amministrazione Comunale ringraziano Domenico Soldano titolare della "Star Bus" e Commissario dell'Associazione Commercianti di Bagnara Calabra < >. Soldano all'inizio dell'emergenza coronavirus ha messo a disposizione i locali della propria azienda per ospitare la Croce Rossa, mettendo a disposizione le proprie attrezzature, computer e collegamento a internet.

Il Sindaco nei giorni scorsi, visto il protrarsi dell'emergenza, ha ritenuto opportuno trovare una nuova sede operativa alla Croce Rossa, che è stata individuata presso la Biblioteca Comunale. Nella missiva inviata a Soldano Frosina ha ribadito "l'inifinita gratitudine per un gesto di generosità che sappiamo essere non un mero atto di cortesia ma un sincero e generoso contributo alla causa, sicuri che troveremo ancora in lui sostegno e collaborazione come più volte dimostrato in questi anni; e gli auguriamo di poter riprendere quanto prima la propria attività di noto e giovane imprenditore nel servizio trasporti con un'azienda conosciuta a livello nazionale>>.

Red