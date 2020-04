Covid-19, bollettino della Regione Calabria del 10 aprile. Salgono a 901 i positivi (+27 rispetto a ieri)

Bollettino del 10 aprileIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 15.192 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 901 (+27 rispetto a ieri), quelle negative sono 14.291.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 55 in reparto; 7 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 23 deceduti

Cosenza: 50 in reparto; 4 in rianimazione; 205 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 17 deceduti

Reggio Calabria: 36 in reparto; 3 in rianimazione; 185 in isolamento domiciliare; 17 guariti; 15 deceduti

Vibo Valentia: 9 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 5 deceduti

Crotone: 18 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 4 guariti; 5 deceduti