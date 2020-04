BAGNARA CALABRA Gli auguri del Sindaco Gregorio Frosina: "è una Pasqua diversa, stiamo a casa. Siamo un grande Paese ed insieme ce la faremo"

Gregorio Frosina Sindaco di Bagnara Calabra In occasione della Santa Pasqua desidero porgere, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, i più sentiti auguri a tutti i concittadini di Bagnara.

Sarà una Pasqua fin troppo diversa che nessuno mai immaginava così intrisa di criticità. I nostri animi non sono sereni ma non per questo dobbiamo abbandonarci alle difficoltà ed alle nostre fragilità. Bisogna ricordarsi che la Risurrezione è sinonimo di certezza e di speranza, del passaggio dal dolore al trionfo della vita. Dopo la sofferenza di questi tristi momenti sarà la volta della gioia. Il tutto sarà possibile solo se saremo tutti uniti e, soprattutto, se rispetteremo tutte le norme volte a contenere la diffusione di questo oscuro nemico. Per questo Vi invito a rimanere a casa, a mantenere comportamenti corretti ed ad evitare inutili assembramenti che possano mettere in pericolo la nostra vita e quella dei nostri familiari. Non rendiamo inutili tutti i sacrifici fin qui sostenuti . Diamo un senso ai nostri sforzi continuando a lottare per la vita. Siamo un grande Paese ed insieme ce la faremo.

Il Sindaco Gregorio Frosina