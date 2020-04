Locride Ambiente conferma il massimo impegno per garantire il servizio pubblico di propria competenza

Locride Ambiente -In un difficile momento come quello attuale, che vede tutti impegnati in una lotta contro un nemico invisibile e quindi pericoloso, una realtà imprenditoriale come Locride Ambiente SpA desidera confermare il massimo impegno e anche oltre, per garantire il servizio pubblico di propria competenza.

E’ faticoso, tremendamente triste, sopportare la vista di città svuotate, che mantengono tuttavia una loro vita, fatta totalmente di necessità primarie. L’igiene di un territorio continua ad essere, è retorico, ma utile, sottolinearlo, una esigenza assoluta ed essa dipende anche dall’impegno e dall’organizzazione sul campo di una società come Locride Ambiente. Ecco il motivo per il quale, scoppiata l’emergenza Covid 19, essa si è dimostrata pronta ad intervenire e non si è fatta sorprendere da difficoltà che, si temeva, sarebbero potute insorgere e in alcuni casi sono insorte. Nemmeno i tentativi di delegittimazione e le diatribe, foriere solo di confusione e di negazione della verità, hanno impedito la migliore operatività. Locride Ambiente, quindi, ha fatto quello che doveva fare, organizzando turni di lavoro adeguati alle dinamiche di una situazione gravissima, dotando il proprio personale di tutti i kit necessari, per svolgere in sicurezza il proprio compito. A tal proposito, un pensiero viene rivolto ai dipendenti tutti ed in particolare agli addetti alla raccolta, che stanno partecipando al grave momento socio-economico-sanitario, che costringe ognuno di noi in uno stato di forte preoccupazione.

NECESSARIA ULTERIORE COLLABORAZIONE DAI CITTADINI

Locride Ambiente SpA si pone ancora di più al servizio delle cittadinanze e ad esse riconosce di avere sempre collaborato con i suoi operatori. In questo momento chiede loro un ulteriore sforzo, affinché il servizio si mantenga al solito livello di efficienza. Si raccomanda, infatti, di differenziare ancora meglio i rifiuti, al fine di ottimizzare i tempi di raccolta e del successivo conferimento dei rifiuti. E’ questo un passaggio fondamentale, soprattutto in un periodo di allarme sanitario. Insieme si è già fatto molto, insieme si può fare di più.

Sul sito WWW.LOCRIDEAMBIENTESPA.IT i cittadini potranno leggere nel dettaglio indicazioni utili, per la corretta differenziazione.

IMMEDIATO FUTURO

Superata questo tremendo periodo, Locride Ambiente SpA è consapevole delle altre battaglie che dovrà fare, ma lo spirito dei suoi uomini rappresenta uno strumento di certezza. Le difficoltà, spesso causate da fattori esterni, torneranno in prima linea, la Società avrà la consapevolezza e la certezza di avere ben operato- atti e dichiarazioni ufficiali recenti danno già atto di questo- e saprà ancora essere un punto di riferimento in uno scenario imprenditoriale che risulterà ulteriormente complicato.

Ufficio Stampa Locride Ambiente SpA