Villa Elisa, Operatore Socio Sanitario positivo al Covid-19. 47 i tamponi processati con esito negativo

Michele Conia Cari cittadini, ho appena ricevuto dall'Asp i risultati ufficiali dei primi 47 tamponi effettuati presso la Casa di Cura Villa Elisa. Vi informo che 46 hanno avuto esito NEGATIVO, ma purtroppo un tampone ha avuto esito POSITIVO.

Si tratta di un operatore socio sanitario non residente a Cinquefrondi che l'Asp ha già messo in quarantena obbligatoria domiciliare. Sarà mia premura darvi tutti gli aggiornamenti in modo preciso, tempestivo e trasparente.

Questa la comunicazione di Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi, pubblica pochi minuti fa nella propria pagina facebok.