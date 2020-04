Arruzzolo (FI) dona 15 mila euro per acquisto di un ecografo per il Poliambulatorio di Rosarno..

1 1 Barillaro- Arruzzolo-“Ho ritenuto doveroso mantenere l’impegno assunto nei mesi scorsi per l’acquisto di un ecografo da donare al Poliambulatorio di Rosarno.Ho rinunciato pertanto- annuncia il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo-, a tre mensilità della mia indennità di consigliere regionale per un importo pari a 15.000,00 euro”. Prosegue Arruzzolo: “Tutto parte da un’iniziativa volta alla prevenzione delle patologie tiroidee promossa a giugno 2019 dall’Amministrazione comunale di Rosarno, ed in particolare dall'assessorato alle politiche sociali diretto all'epoca dal dott. Pasquale Papaianni, che ha consentito in una sola giornata ad oltre 100 cittadini rosarnesi di usufruire gratuitamente della visita endocrinologica e della relativa ecografia.

Questo è stato possibile grazie alla disponibilità degli specialisti, dott.ri Modafferi e Muscianisi, del personale paramedico ed infermieristico supportati dai ragazzi del servizio civile nazionale. ln quella circostanza- ricorda Arruzzolo-, ho fatto mie le difficoltà rappresentatemi dal dott. Muscianisi nell’operare con una macchina ormai obsoleta, utile a fornire informazioni sugli organi interni, per riscontrare eventuali patologie, che se preventivamente diagnosticate, possono salvare vite umane.Mi sono subito attivato per acquistare un ecografo più affidabile e all'avanguardia, tutelando così la salute dei cittadini rosarnesi e del comprensorio pianigiano che si recano numerosi si recano presso il Poliambulatorio di Rosarno”.

Aggiunge Arruzzolo: “Ritengo doveroso da parte di chi assume cariche pubbliche, dimostrare, in questo momento così drammatico per il Paese intero, la propria vicinanza specie quando si tratta di tutelare il diritto alla salute.Questa personale convinzione mi ha portato negli anni in cui ho ricoperto incarichi istituzionali, ad utilizzare parte delle mie indennità per l’acquisto di numerosi defibrillatori che ho donato a Comuni, associazioni sportive e istituzioni scolastiche.Mi ero attivato in questo particolare momento a reperire un ventilatore polmonare da donare alle sale di terapia intensive in allestimento per combattere il covid19, ma purtroppo attualmente, vista la forte richiesta, non sono reperibili sul mercato.Per fortuna, lo strumento che ho acquistato è ad ultrasuoni e può essere utilizzato anche per lo screening precoce del Covid 19. E’ infatti una metodica a portata di mano degli specialisti che, con delle apparecchiature portatili, anche sul letto degli ammalati, possono verificare lo stato, il monitoraggio e l’eventuale peggioramento della malattia”.

“In qualità di consigliere regionale della Calabria- conclude Giovanni Arruzzolo-, sento il dovere rivolgere un caloroso ringraziamento ai medici, agli infermieri e al personale sanitario del nostro territorio e tutte le persone che, in questi giorni di drammatica emergenza, sono in prima linea nella lotta contro la diffusione del coronavirus. A loro, come cittadini, dobbiamo essere profondamente grati, per la dedizione e l’impegno con cui si stanno prodigando per tutelare il massimo bene pubblico della comunità, ovvero la nostra salute. Io resto a casa MA Cl SONO”.