Reggio Calabria: Prorogati i divieti fino al 13 Aprile

comune di reggio calabrial comune di Reggio Calabria rende noto che al seguente link:

http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Amministrazione/Sindaco/docCatOrdinanzeSindacali2020.101141.1.50.2.1.html

E’ possibile prendere visione delle ordinanze n.29,30,31 con cui il sindaco di Reggio Calabria ha prorogato la chiusura dei cimiteri comunali, rinnovato il divieto di giochi all’interno di esercizi misti e il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell’08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie dettate dalle circolari del ministero dell’Interno.

In particolare rimangono inibite al passeggio le seguenti vie e piazze: Corso Garibaldi – Lungomare Falcomatà – Parco Lineare Sud – Waterfront Nord – Lungomare di Pellaro – Lungomare di Gallico – Lungomare di Catona – Piazze Cittadine – Parchi aperti.

Si specifica che rimane consentito, nelle suddette vie, il solo transito necessario per coloro che devono recarsi a lavoro, fare rientro a casa o assolvere ad esigenze primarie.