BAGNARA CALABRA A Pellegrina le luci si accendono di giorno e si spengono di notte

Pellegrina - Luci guaste Arrivano segnalazioni da Pellegrina dove alcuni cittadini evidenziano un guasto all'impianto di illuminazione sia sulla strada principale, che in Via Regina Margherita e in Via Sansone. Più volte denunciato alle autorità competenti ma il problema rimane.

Addirittura, come viene evidenziato in foto, l'impianto si accende di giorno e si spegne di notte. "Ai tempi del coronavirus il disservizio riveste problema di ordine pubblico - dicono i cittadini - ed è necessario intervenire al più presto per evitare ben più gravi conseguenze, sia per i pedoni che per gli autoveicoli in transito.

Red