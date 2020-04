BAGNARA CALABRA Buoni spesa: descrizione, requisiti, domanda e ammontare del beneficio

Buono spesa - info Con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati stanziati specifici fondi destinati alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari che a seguito della emergenza in corso relativa alla epidemia da COVID 19 si trovano in momentaneo stato di difficoltà economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.

Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 01/04/2020 sono stati approvati i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di distribuzione dei buoni spesa. Si darà priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Il presente avviso disciplina le modalità di accesso alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Bagnara Calabra che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente per come definite dai successivi articoli. Le risorse disponibili alla data del presente avviso ammontano ad € 91.880,47.

DESCRIZIONE DEL BENEFICIO Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base del numero e della composizione del nucleo familiare. I buoni spesa avranno valore di € 10,00 ed € 25.00 e saranno spendibili presso gli esercizi commerciali che abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune. I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal presente avviso e in ragione della ammissibilità della domanda ai benefici derivante dalla redazione di una graduatoria di merito. L’erogazione è effettuata una sola volta fino a concorrenza della disponibilità finanziaria presente sul bilancio comunale. In caso di ulteriori disponibilità si procederà ad una ulteriore erogazione il cui ammontare sarà rideterminato in proporzione alle disponibilità accertate.

AMMONTARE DEL BENEFICIO L’ammontare del beneficio è stato determinato in relazione alla composizione del nucleo familiare. Ad ogni nucleo familiare sarà riconosciuto un ammontare complessivo di buoni spesa da erogare una tantum e da spendere entro il 31 luglio 2020, quale termine ultimo dello stato di emergenza così determinato sulla base della composizione del nucleo familiare:

NUMERO componenti 1 2 3 4 Oltre 4

AMMONTARE BUONI SPESA € 80,00 €150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00

REQUISITI DI ACCESSO Per la definizione dei requisiti di accesso al beneficio si è tenuto conto della finalità dell’intervento che serve ad alleviare situazioni di grave difficoltà finanziaria conseguenti alla emergenza epidemiologica COVID-19. Pertanto destinatari della misura sono i nuclei familiari residenti nel comune più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 e tra quelli in stato di bisogno e quindi:

a) Nuclei nei quali tutti i componenti del nucleo si trovano in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:

• chiusura o sospensione di attività lavorativa propria o svolta in qualità di dipendente;

•non aver ottenuto ammortizzatori sociali o non poter accedere nell’immediato a forme di ammortizzatori sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e Regionali per l’emergenza covid-19);

b) Costituisce criterio di priorità:

- non percepire alcun reddito pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);

- non avere fissa dimora; - sostenere spese di affitto - nuclei familiari con a carico minori con disabilità.

L’accesso alla misura prevista dal presente bando è in ogni caso precluso nel caso in cui:

- IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE DISPONE, AD OGGI, di patrimonio finanziario disponibile (conto corrente / depositi bancari – postali , buoni fruttiferi o simili) superiore ad € 5.000,00;

- il richiedente e/o altro componente del nucleo familiare dispone di redditi derivati da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che non venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione; Alla determinazione delle condizioni di cui alla lettera a) concorre qualsiasi reddito prodotto da ogni singolo componente del nucleo familiare derivante da:

• redditi di lavoro dipendente

• redditi da lavoro autonomo;

• redditi d’impresa; • redditi da pensione;

• redditi da assegno sociale o pensione sociale;

• redditi da altre forme di sostegno sociale (compreso Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);

DOMANDA E ISTRUTTORIA Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello allegato. Lo stesso contiene autocertificazioni di stato attestate dal richiedente. Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando che il Comune procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla verifica delle dichiarazione riservandosi l’invio del fascicolo alla Guardia di Finanza ed all’Agenzia delle Entrate. In caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà dunque denunciato alle competenti autorità.

La domanda dovrà pervenire:

• a mezzo e-mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;

NEL RISPETTO DELLE APPOSITE ORDINANZE E DECRETI MINISTERIALI ED AL FINE DI NON CREARE SITUAZIONI DI ASSEMBRAMENTO PER NESSUNA RAGIONE BISOGNA RECARSI DI PERSONA ALLA SEDE MUNICIPALE

Coloro i quali sono impossibilitati a presentare la domanda a mezzo posta elettronica possono seguire la seguente proceduta che coinvolge tutte le attività commerciali distribuite in modo capillare sul territorio comunale:

1) ritirare la domanda presso le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa e che sono riportate nell’apposito elenco che verrà reso noto entro la giornata di giovedì 2 aprile;

2) compilare la domanda comodamente da casa, telefonando per qualsiasi aiuto o chiarimento ai numeri di assistenza 0966.372848 (Servizi Sociali Comune di Bagnara n. 2 linee disponibili) e 366.3888493 (Sede Operativa Croce Rossa Bagnara Calabra) dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

3) riconsegnare la domanda preferibilmente in busta chiusa all’attività commerciale di cui al punto 1) indicando esternamente Nome, Cognome e Codice Fiscale.

La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale e fino alle ore 12.00 del 07/04/2020.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA Le domande ricevute saranno istruite dall’Ufficio Amministrativo del Comune che provvederà ad elaborare specifica graduatoria attribuendo ad ogni domanda il seguente punteggio:

• COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

o 1 punto per ogni componente di età superiore a 18 anni compiuti alla data di domanda;

o 1,5 punti per ogni componente di età compresa tra i 4 anni e i 17 anni compiuti alla data di domanda;

o 2 punti per ogni componente di età fino ai 3 anni compiuti alla data di domanda o per ogni componente invalido o inabile.

• LIVELLO DELLE ENTRATE FAMILIARI NEL MESE DI MARZO

o 4 punti per valori di reddito familiare compreso tra € 0 ed € 200,00;

o 3 punti per valori di reddito familiare compreso tra € 200,01 ed € 400,00;

o 2 punti per valori di reddito familiare compreso tra € 400,01 ed € 600,00;

o 1 punto per valori di reddito familiare compreso tra € 600,01 ed € 800,00.

• ULTERIORE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER SPESE FISSE MENSILI SOSTENUTE E PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO

o 3 punti per persone senza fissa dimora;

o 2 punti per il nucleo familiare che deve sostenere il pagamento di un affito;

o 2 per il nucleo familiare in cui sono presenti minori con disabilità;

La graduatoria sarà approvata con Determina del Responsabile Affari Generali. Esaminata ed approvata in tempi brevi la graduatoria, gli aventi diritto riceveranno i buoni spesa direttamente presso il proprio domicilio o in alternativa verranno contattati dall’ufficio Servizi Sociali per ulteriori istruzioni in merito.