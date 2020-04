BAGNARA CALABRA Covid-19, Buoni spesa: ecco l'elenco delle attività commerciali che hanno aderito

Buoni spesa esercizi commerciali Di seguito l'elenco delle attività commerciali che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per la distribuzione di generi alimentari. Tra parentesi lo sconto proposto.

CALABRESE ANTONINA ROSARIA Via Nazionale 248 Fraz. Ceramida (5%)

CALABRIA PESCA S.R.L. C.so Vittorio Emanuele n. 2 (10%)

GIOFFRE’ VINCENZO - MACELLERIA Via delle Rimembranze 39 (10%)

GIOFFRE' DOMENICO - MACELLERIA Corso Vittorio Emanuele 55 (10%)

PANIFICIO GRAMUGLIA GIUSEPPE C.da Pomarelli (20%)

SPENDIDI E SPLENDENTI Via G. Denaro

MARTIN ANA MARIA - MACELLERIA Piazza Morello n. 17 (10%)

ORAS DI RAMONDINO GIUSEPPE C.so Garibaldi 173 (3%)

GR MARKET DI PENNA ANDREA Via Melarosa 25 (5%)

PITASI MARIA - MACELLERIA Via Nazionale 36

PUNTO CARNI DOC Punto Vendita in Via Garibaldi Punto Vendita in Via Nazionale Porelli (5%)

CARREFOUR MARKET DI RUGGIERO GIUSEPPE E MARIA CARMELA S.N.C. Via Genova 6 (10%)

SUPERISSIMO DI COTRONEO DANIELE Piazza San Nicola anfolo Via Pagliara (1%)

SUPERMERCATO CONAD Via Garibaldi (10%)

ALIMENTARI MORELLO Corso Vittorio Emanuele