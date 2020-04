BAGNARA CALABRA Coronavirus, ecco come fare domanda per avere i buoni spesa

Buono Spesa

Un piccolo aiuto per far fronte all’emergenza sociale che, anche a Bagnara Calabra, si sta facendo avanti velocemente come diretta conseguenza della sospensione delle attività lavorative. Sul sito istituzionale del Comune della cittadina della Costa Viola è stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di buoni spesa in favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato da emergenza da Covid-19.