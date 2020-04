Il concetto di Città Metropolitana di Giuseppe Bombino

Giuseppe BombinoL’ex presidente del Parco d’Aspromonte Giuseppe Bombino è stato intervistato nel format “A Punta di Penna”, quale primo ospite della rubrica “Dialoghi Metropolitani”, in cui ha espresso la propria opinione sul concetto di Città Metropolitana, specie nel dopo emergenza coronavirus.

«Sono un sostenitore della naturale integrazione nello Stretto, un ponte liquido che storicamente ci unisce e non separa, credo nella necessità di sviluppare paradigmi in grado di coniugare l’ancestralità del nostro entroterra con la crescita in smart city e concepisco la Città Metropolitana come un’entità policentrica – spiega Giuseppe Bombino – Esiste una costellazione di borghi dalla Tirrenica alla Jonica, ciascuno custode di culture ed identità millenarie, tra loro accomunati dall’Aspromonte col ruolo di collante ed il bisogno d’essere connessi. Messi a sistema in modo unitario, secondo una concezione mediterranea oltre che meramente metropolitana. Si tratta di una duplice risposta sia alla piaga dello spopolamento e sia alla nostra fragile economia, che dopo il coronavirus subirà tempi di ripresa più lunghi e dilatati in confronto al resto d’Italia».

L’intellettuale Giuseppe Bombino è docente alla Facoltà di Agraria dell’Università “Mediterranea” e da due anni responsabile territoriale reggino di “Cultura e Identità”, movimento nazionale il cui coordinatore per la Calabria è Nino Spirlì, neo nominato vicepresidente della Regione con deleghe a cultura, artigianato ed associazionismo.

«Il politico deve essere colui in grado di sapere leggere la realtà, decodificarla elaborandola e quindi anticiparla, chi si lascia trainare ha già fallito – conclude Bombino – Per fare ciò bisogna stare a contatto con la popolazione ed il territorio e questo significa lavorare su un doppio binario affinché si recuperi una periferia comunale tradita e si valorizzi la provincia in una promettente ottica metropolitana».

Si ricorda al lettore come Giuseppe Bombino sia tra i più autorevoli candidati a sindaco del Comune di Reggio Calabria, e quindi secondo il vigente statuto di conseguenza anche alla guida della Città Metropolitana, in alternativa all’attuale primo cittadino Giuseppe Falcomatà, il quale ha già ufficializzato la propria ricandidatura. Le elezioni comunali reggine assumono quindi una forte valenza di interdipendenza dalla Locride alla Costa Viola, sui cui sviluppi è bene tenersi informati.

Francesco Ventura