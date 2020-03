Brutto risveglio stamattina per Seminara: notevoli i danni a causa del maltempo

a - seminara - danni

"Brutto risveglio stamattina per Seminara, oramai siamo al disastro, la Città Metropolitana ha abbandonato a se stesso il nostro comune. Stamattina, come già fatto infinite volte, verrà nuovamente sollecitato l'intervento del settore viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sempre che abbia un senso, poiché, essa oramai appare sempre più come un entità astratta e virtuale".