BAGNARA CALABRA Domenico Soldano (Associazione Commercianti), buoni spesa: "per l'individuazione dei beneficiari utile coinvolgere più soggetti"

Domenico SoldanoPur tra tante polemiche, l’argomento del giorno, sulla stampa e sui social, è questo Reddito di emergenza annunciato sabato sera dal Presidente del Consiglio Conte. I 400 milioni da distribuire ai Comuni, considerati insufficienti, sono una misura necessaria per far fronte, nell’immediato, al disagio sociale delle fasce più deboli e delle zone più depresse del Sud.

In questo momento, a mio avviso, non ha senso rivangare le cause del divario tra nord e sud. Una cosa è certa: da nord a sud, ma più a sud che a nord, molte famiglie rischiano di non poter fare la spesa perchè nel mese di marzo non hanno percepito alcun reddito, nè quello regolare, nè quello in nero. Siccome lo Stato teme disordini sociali, ha fatto bene a mettere in campo queste misure di sostegno, con la speranza che in un secondo momento, invece che sussidi e buoni spesa, aiuti le imprese a creare lavoro. Sembra che i fondi saranno distribuiti ai Comuni, in parte sul numero di abitanti e in parte in base al coefficiente di reddito pro-capite.

Per Bagnara si parla di circa 90.000 euro in totale. Non si sa se arriveranno sotto forma di buoni spesa o se il Comune potrà acquistare direttamente i beni. Mentre per la distribuzione di buoni o derrate ci si potrà avvalere della catena del volontariato. Il problema è individuare i beneficiari. Lo dovranno fare i servizi sociali dando priorità alle famiglie che non ricevono già un sostegno pubblico come il reddito di cittadinanza. Ma secondo me, la platea dei beneficiari, rispetto agli elenchi già stilati dal Comune, dovrà essere allargata, per cui si pone l’esigenza di coinvolgere magari i sacerdoti di Bagnara, che più di altri hanno il termometro delle situazioni più difficili e tenere conto di tutte le partite Iva che in questo momento non solo non producono alcun reddito ma sono soggetti a carichi onerosi di spese e scadenze ed il contributo di € 600,00 che lo stato erogherà su richiesta dopo il 15 di Aprile è francamente ridicolo.

Ora, premesso che il nostro Sindaco brilla per onestà e correttezza, secondo me sarebbe opportuno nominare un responsabile che avvii un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati, comprese le rappresentanze politiche locali di maggioranza e di opposizione. Questo per garantire il massimo della trasparenza e soprattutto dell’equa distribuzione. L’ultima cosa di cui ha bisogno questo paese, in questo momento, sono le polemiche e i dubbi. Poi, come disse qualcuno, sarà la storia a giudicare. Nel frattempo, non dobbiamo mollare, non dobbiamo abbassare la guardia se vogliamo che questo periodo drammatico finisca presto. E lo dice un imprenditore che ha chiuso l’azienda a metà marzo e non sa quando potrà riaprirla.