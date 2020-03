Nessuna chiusura di ematologia, tamponi per operatori sanitari e pazienti ospedalizzati: nota stampa del GOM

Gom Reggio “Al fine di non generare ingiustificati allarmismi, la Direzione del G.O.M. comunica che, ancor prima della specifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 27 marzo, è stata attivata l’esecuzione di tamponi per tutti gli operatori sanitari e per i pazienti ospedalizzati con segni e sintomi compatibili con il Covid19 e/o immuno-depressi”. E’ quanto rende noto, in un comunicato, l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria nel chiarire anche la vicenda relativa al caso di positività registrato nel reparto di ematologia del Grande Ospedale Metropolitano.

“Lo screening già condotto, come in altri reparti, anche nell’U.O.C. di Ematologia, ha fatto emergere, nel primissimo pomeriggio di ieri, la positività di un’infermiera. L’operatrice sanitaria, asintomatica, è stata immediatamente allontanata dall’ospedale e posta in isolamento domiciliare”. E’ reso ancora noto. La Direzione Medica di Presidio “sta monitorando i possibili contatti dell’infermiera, anche quelli extra ospedalieri, al fine di comunicarli al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P.”. Inoltre la precisazione, come da noi anticipato in altro articolo: “L’U.O.C. di Ematologia non ha chiuso, ma ha proseguito l’attività dimettendo i pazienti che possono essere assistiti in Day Hospital e trasferendo temporaneamente i restanti tre pazienti in altri reparti, dove continueranno ad essere assistiti dal personale dell’Ematologia e ad effettuare le stesse terapie già in atto”.

“In nottata – ancora il Comunicato - i locali del Day Hospital saranno oggetto di un’ulteriore sanificazione in modo che già domani, dalle ore 8:30, saranno agibili. A seguire, si procederà alla sanificazione dei locali della degenza ordinaria dell’U.O.C. di Ematologia che saranno riutilizzati da martedì mattina con il rientro dei pazienti nella sede assistenziale originaria”. Quindi nessuna chiusura, “ma, semplicemente, il temporaneo trasferimento di tre pazienti in altri reparti garantendo loro, comunque, la continuità dell’assistenza sanitaria specialistica”.