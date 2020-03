Code agli imbarchi di Villa San Giovanni: ma sono mezzi tutti regolarmente autorizzati

villa - imbarco “In merito a notizie e foto pubblicate sui social questo pomeriggio, ci tengo a precisare che le autovetture fatte imbarcare verso la Sicilia con la corsa delle 18.00 da parte delle società private, sono state tutte regolarmente controllato dai posti di blocco istituiti a Rosarno e Villa San Giovanni da parte delle forze del l'ordine, che ringrazio”. E’ quanto dichiara a Rtv il sindaco facente funzioni di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi.



Quelli che erano in coda agli imbarchi della Caronte, dunque, erano tutti “automobilisti regolarmente autorizzati, muniti di autocertificazione. In particolare, medici, infermieri, personale sanitario, gente che lavora in Sicilia che non può fare a meno di recarsi dall’altro lato dello Stretto. Tutte persone, ripeto – ancora Maria Grazia Richichi – controllate sia all'imbarco, quanto allo sbarco in Sicilia. Quindi creare allarmismi è fuorviante e scorretto”.

Dopo quanto successo nei giorni scorsi, la situazione è rientrata alla normalità, seppur nell’emergenza coronavirus a Villa San Giovanni. “Confido nella professionalità delle forze dell’ordine che da una settimana controllano tutti coloro che si recano agli imbarchi. Spero che la si smetta – conclude il Sindaco facente funzioni – con inutili quanto sterili polemiche a mezzo social che non aiutano certamente a ritrovare quella serenità che tutti auspichiamo di poter riavere a breve”.

Una volta attraversato lo Stretto, nessun assembramento di macchine vi era presso gli imarchi della società privata di navigazione, nel piazzale ANAS, lungo il raccordo dello svincolo autostradale, così come deserte si presentavano tutte le altre vie (foto in basso).

rtv