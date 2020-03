Coronavirus, altre due vittime a Reggio Calabria

cor - vitt Cresce il numero dei pazienti positivi al coronavirus in Calabria. E purtroppo cresce anche il numero dei pazienti deceduti per le complicazioni provocate dal pericoloso virus. Gli ultimi decessi si sono registrati nelle ultime ore a Reggio Calabria. Si tratta di due pazienti ricoverati entrambi al Grande Ospedale Metropolitano.

Una donna di 88 anni e un 89enne, già gravati da altre patologie. Prima di giungere in ospedale, l'uomo era ospite di una struttura per aziani di Melito Porto Salvo. Come sia stato contagiato è ancora al vaglio delle autorità sanitarie competenti. Non è escluso possa essere stato contagiato da un dipendente della stessa casa di riposo, a sua volta entrato in contatto con un'altra persona già infetta, che nonostante fosse positivo si è recato ugualmente al lavoro. La Prefettura sta seguendo da vicino la vicenda. Prima di possibili decisioni, si attende l'esito dei tamponi eseguiti su altre persone, tra ospiti e operatori della struttura. Si parla di una decina, almeno, di sospetti contagiati. Ma potrebbero essere molti di più.