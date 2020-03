BAGNARA CALABRA IMU Agricola, la controtendenza infelice

imu terreni agricoli L’Ufficio Tributi del Comune di Bagnara, incurante di ciò che sta accadendo in Italia, nella nostra Regione e nella nostra Provincia, con un malinteso senso dello spirito di servizio, ha rigettato nei giorni scorsi, senza neppure sentire gli interessati, le istanze di accertamento con adesione inviate per evitare il contenzioso - che sta avendo alterne vicende- sulla cosiddetta IMU agricola per l’anno 2017.

La circostanza ha stupito molti non tanto per la decisione dell’Ufficio, che ci ha abituati a ben altro, ma per la deplorevole inerzia dell’Amministrazione che, dopo aver adottato e reso pubblico un atto di indirizzo politico che poneva in materia la necessità che l’Ufficio, si attenesse a principi di ragionevolezza ed equità, al cospetto dello sfrontato rifiuto ad ottemperare, piuttosto che adottare provvedimenti sanzionatori drastici si è letteralmente calata le braghe, consegnando, di fatto, nelle mani dell’Ufficio stesso l’intera attività amministrativa. Una specie di 8 settembre in sedicesimo.

Vogliamo tutti sperare che il Sindaco e gli altri amministratori, presi da altre questioni, non si siano resi conto della gravità della situazione che con la loro inerzia hanno concorso a determinare sottovalutandone le conseguenze, ma pare utile segnalare loro che sono ancora in tempo ad intervenire imponendo a chi spetta, anche alla luce dei recenti provvedimenti emergenziali, di rivedere ogni decisione nel rispetto delle direttive già impartite e mai revocate. Con una certa sollecitudine se non vogliono perdere definitivamente ogni chance di recupero del rapporto con chi li ha eletti.

Associazione Socialista Franco Zoccali Bagnara