BAGNARA CALABRA Riapre a Pellegrina il forno di Giovanna Latella

Forno Latella GiovannaRiapre dopo 14 giorni di sospensione cautelativa dettata dall’Ordinanza Sindacale n 19/2020 l’attività di panificazione e vendita di prodotti da forno di Latella Giovanna sito in Pellegrina di Bagnara Calabra via Provinciale 2 nc. 67. Di seguito pubblichiamo la nota inviata in redazione dall'Avvocato Antonio Latella.

La misura imposta dal Sindaco di Bagnara in via assolutamente precauzionale è stata conseguenza dell’arrivo dalla Lombardia, presso l’abitazione della Sig.ra Latella Giovanna, della figlia; l’immediata quarantena volontaria della stessa e la contestuale segnalazione sul portale ufficiale della regione Calabria, con informazione telefonica al delegato alla Sanità del comune di Bagnara, non sono stati sufficienti per tranquillizzare il primo cittadino, che in via esclusivamente precauzionale ha disposto la quarantena obbligatoria anche alla titolare dell’attività di panificazione, ordinando la sanificazione dei locali.

Alle ore 24:00 di ieri 26 marzo, sull’accertamento da parte degli uffici comunali dell’avvenuta sanificazione dei locali e della conclusione della quarantena con esito negativo per la titolare dell’attività e per tutti i componenti del nucleo familiare, il Sindaco con Ordinanza n. 103/2020, rilevata l’assenza di segnalazioni da parte dell’ASP delegata ai controlli sull’insorgere di sintomatologie o positività da covid-19, ha disposto la fine della quarantena e la regolare riapertura dell’attività di panificazione.

Per completezza di informazione e a tutela dell’immagine della mia assistita è doveroso comunicare che le procedure di lavorazione e distribuzione dei prodotti da forno attuate prima della sospensione sono state sempre eseguite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazioni dettate dai D.P.C.M. in vigore contro la diffusione del covid-19, e che la produzione da oggi riprenderà regolarmente sia in sede che nei punti di distribuzione.