Rosarno, terzo caso positivo al Coronavirus

Idà

Il sindaco di Rosarno nel social annuncia la terza persona positiva affetta da Covid-19, a seguito di alcuni tamponi eseguiti in città in data 24 marzo, ma che ancora non ha tutti i risultati del test. Non è una notizia isolata, ma bisogna stare attenti. Lo stesso ha anche ammonito chi oggi faceva la fila delle poste per quanto accadeva, e che tutti devono rispettare le regole per non vanificare il lavoro che si sta facendo per sconfiggere questo male che ha invaso l’Italia.