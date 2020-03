Coronavirus, salgono a tre le vittime in Calabria per un totale di 14 decessi

Vittime Coronavirus Dopo i decessi di Vibo e Cosenza, è arrivata una terza vittima dall'Annunziata

Giornata terribile in Calabria, in quanto si registra un altro decesso avvenuto all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, stavolta nel reparto di rianimazione. Nella notte era morta un’altra donna di 84 anni. E, durante la notte ha perso la vita anche un uomo all’ospedale Jazzolino di Vibo. Salgono a 14 le vittime in Calabria.